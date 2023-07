Das Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium hat beim Leichtathletik-Landesentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“ den dritten Platz im Wettkampf III (Jahrgänge 2008 bis 2011) erreicht.

In den Disziplinen Weitsprung, 800-Meter-Lauf, 75-Meter-Sprint, 4x75 Meter und Kugelstoßen kam das von Birgit Hohlweg betreute Team im Koblenzer Stadion Oberwerth auf insgesamt 7191 Punkte. Es siegte mit 7413 Punkten die Realschule plus Edenkoben, die sich somit für den Bundesentscheid in Berlin qualifizierte, vor dem Cusanus-Gymnasium Koblenz (7267). Zehn Schulmannschaften waren am Start.