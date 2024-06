Die Stadtverwaltung will künftig die beiden Pirmasenser Realschulen plus in die Diskussion zu den Antisemitismus-Vorwürfen gegen Hugo Ball stärker berücksichtigen. Nach der bisher letzten Veranstaltung zu dem Thema in der Alten Post hatte es Kritik am Fernbleiben der Realschulen gegeben, die jedoch betonten, dass sie nicht eingeladen worden waren. Diese Kritik sei bisher nicht an die Verwaltung herangetragen worden, betont Maximilian Zwick, Pressesprecher des Rathauses. „Bei Bedarf stehen wir für einen Austausch jederzeit zur Verfügung und freuen uns über das Engagement“, sagt Zwick der RHEINPFALZ. Die Einbindung beider Realschulen sehe das Rathaus sehr positiv.

Zwick verweist auf die Präsentation des neuen Hugo-Ball-Almanachs, der am 30. September vorgestellt werden soll. In dem Werk werde es dezidiert um die antisemitischen Äußerungen Balls gehen, sagt der Pressesprecher.

Stadt: Prozess geht weiter mit Lesungen und Workshops

Die Idee zur Einbindung von Pirmasenser Schulen hatte der frühere Oberbürgermeister Bernhard Matheis, der sich auch beim Bezirksverband Pfalz für eine Kofinanzierung eingesetzt hatte, wie Zwick erläutert. Die drei Pirmasenser Gymnasien hatten sich im Anschluss mit unterschiedlichen Themengebieten zu „Hugo Ball und Antisemitismus“ auseinandergesetzt. Die Ergebnisse waren im Juli vergangenen Jahres auf dem Hambacher Schloss präsentiert worden.

Zwick betonte weiter, dass der Prozess nicht mit der Veranstaltung in der Alten Post beendet worden sei. Vielmehr solle er mit Lesungen, Diskussionen und Workshops zu Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung fortgesetzt werden. „Die Einbindung weiterer Schulen ist vorgesehen“, betonte der Pressesprecher der Stadt.