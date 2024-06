Die Abwesenheit der Realschulen bei den Projekten zu den Antisemitismus-Vorwürfen gegen Hugo Ball war bemängelt worden. „Wir wurden gar nicht eingeladen“, wehren sich die Schulleitungen der beiden Pirmasenser Realschulen. Die Stadtverwaltung hüllt sich dazu in Schweigen.

Moniert worden war nicht nur die Abwesenheit der beiden Realschulen. Bei den Probeabstimmungen zur Europawahl sei dort eine große Mehrheit für die AfD zu registrieren gewesen. Gerade deshalb seien Projekte wie die zu Hugo Ball an Realschulen eigentlich sinnvoller als an den Gymnasien, war bei der Abschlussveranstaltung am Montag in der Alten Post zu hören.

Für Katharina Ziegler, Konrektorin der Käthe-Dassler-Realschule auf dem Kirchberg, stimmt beides nicht. Wenn ihre Schule wegen eines Projektes zu den Antisemitismusvorwürfen gegen Ball angesprochen worden wäre, hätten ihre Schüler auch teilgenommen. „Da sagen wir nicht Nein“, betont Ziegler und verweist auf eine Vielzahl an Projekten zum Nationalsozialismus und gegen Judenhass an ihrer Schule. Mit Karola Streppel vom Arbeitskreis Geschichte der Pirmasenser Juden gebe es gerade wieder ein Projekt mit einer neunten Klasse, nennt Ziegler ein Beispiel. Außerdem unternähmen mehrere Klassen Fahrten in Konzentrationslager. „Wir kämpfen und machen viel“, versichert die Konrektorin. Wobei ihr nicht allein der Kampf gegen Antisemitismus am Herzen liegt. An beiden Realschulen gibt es einen hohen Anteil von Migranten. „Wir haben hier 25 Nationen an der Schule und so gut wie keine Vorfälle wegen des kulturellen Hintergrunds“, so Ziegler. Wenn sich Schüler streiteten, dann wegen den üblichen zwischengeschlechtlichen Problemen in dem Alter.

Zu der Probeabstimmung und einem angeblich zu hohen AfD-Anteil unter den wählenden Schülern verweist Ziegler auf das Ergebnis, dass eine Mehrheit von 35 Prozent für die CDU, gefolgt von 27 Prozent für das Bündnis Sarah Wagenknecht aufweise. Die AfD liege an der Käthe-Dassler-Realschule bei 16 Prozent wie die ganze Stadt bei der Europawahl. 37 Schüler im Alter von 16 Jahren hatten sich an der Abstimmung beteiligt.

Schule mit eigener Gedenkarbeit

Das Ergebnis der Probeabstimmung an der Landgraf-Ludwig-Realschule will Schulleiterin Liane Fremgen nicht in der Zeitung lesen. „Die Probeabstimmung ist nicht öffentlich und wurde von uns zur Kenntnis genommen“, so Fremgen. Die fehlende Einladung zu den Hugo-Ball-Projekten findet sie nicht so tragisch. „Ich fühle mich hier nicht abgehängt“, meint Fremgen und verweist auf eigene Konzepte zum Thema Antisemitismus, die nicht wegen Hugo Ball und seinen umstrittenen Äußerungen in einem 1919 veröffentlichten Buch entwickelt worden seien. Fremgen nennt den Zug des Gedenkens, der von ihren Schülern besucht und im Unterricht verarbeitet worden sei. Die gegenüberliegende Synagogengedenkstätte werde nicht nur zu Jahrestagen besucht. Ihre Schüler hätten dort auch schon eigene Texte bei Gedenkfeiern vorgelesen. Und die Fahrten in Konzentrationslager gebe es ebenfalls an ihrer Schule.

„Nicht alle Schulen können die gleichen Sachen machen“, findet Fremgen, die zudem Hugo Ball und sein Werk als sehr anspruchsvoll für eine Realschule einschätzt. Sie verweist darauf, dass die Gymnasien nur mit ihren Oberstufenschülern an den Projekten beteiligt gewesen seien. „Wenn die Gymnasien das in ihren zehnten Klassen machen, probiere ich das auch“, so Fremgen, die außerdem moniert, dass sie sich an einige Veranstaltungen zu ähnlich brisanten Themen erinnern könne, bei denen kein Vertreter der Gymnasien zu sehen gewesen sei.

Problem: Gedenkarbeit auslagern

Grundsätzlich hält die Leiterin der Landgraf-Ludwig-Realschule es für problematisch, wenn die Gedenkarbeit in Pirmasens regelmäßig an Schüler ausgelagert werde. „Das ist zu einfach, den Schulen zu sagen, macht mal“, so Fremgen. Die Stadtverwaltung äußerte sich auf eine Anfrage zu der nicht erfolgten Einladung an die Realschulen nicht.