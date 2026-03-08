Das Bezirksliga-Spitzenspiel SG Eppenbrunn gegen SV Nanz-Dietschweiler wurde wegen der schweren Verletzung eines Gästespielers beim Stand von 1:1 abgebrochen.

Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel schlug Eppenbrunns Maximilian Mayer eine Freistoßflanke aus halblinker Position vor das Gästetor. SVN-Keeper Nicklas Müller kam resolut aus seinem Kasten und klärte den Ball. Dabei prallte er unglücklich mit einem Mannschaftskollegen zusammen, der daraufhin benommen liegenblieb.

Schnell war klar, dass es sich um eine schwerere Verletzung handelt. Der sofort verständigte Rettungswagen fuhr nur neun Minuten später auf das Eppenbrunner Sportgelände. Nach weiteren 20 Minuten der Behandlung, bei denen auch eine Infusion angelegt wurde, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Schiedsrichter Marco Hirsch brach die Partie daraufhin nach Rücksprache mit beiden Teams ab.

„Übel zusammengeprallt“

„Normal wird eine halbe Stunde gewartet. Das kann auch mal ausgeweitet werden, wenn klar ist, dass es vielleicht noch fünf oder zehn Minuten länger dauert. Aber das war hier nicht der Fall, da ja zusätzlich ein Helikopter angefordert wurde“, informierte Hirsch, der wie alle hoffte, dass sich der Spieler wieder vollständig erholt. Hirsch: „Nanz-Dietschweiler hätte nicht mehr weiterspielen wollen. Und das ist aus meiner Sicht völlig verständlich.“

Auch Eppenbrunns Spielertrainer war mit der Entscheidung einverstanden. „Da geht die Gesundheit vor. Die beiden sind wirklich übel zusammengeprallt“, sagte Christian Zarbel.

Eppenbrunns Ausgleich war unmittelbar nach dem Zusammenprall zustande gekommen. Andrej Roman nahm den abgewehrten Ball 23 Meter vor dem Gästetor auf und knallte ihn in den rechten Torwinkel. Die Gäste hatten sofort eine Unterbrechung gefordert. „Gar kein Vorwurf an Andrej. Er war in der Bewegung und völlig auf den Schuss konzentriert. Zwischen Abwehr und Schuss sind vielleicht drei Sekunden vergangen. Wenn das überhaupt so schnell möglich gewesen wäre, hätte der Schiedsrichter unterbrechen müssen“, sagte Trainer Zarbel.

Die auf Rang vier liegenden Eppenbrunner waren vor 130 Zuschauern ersatzgeschwächt in die Partie gegangen. Außer Tobias Dreyer und Kevin Dauenhauer musste auch Michael Wiktorski ersetzt werden. Die Gäste aus dem Kreis Kusel hatten in der ersten Hälfte mehr von der Partie.

SGE setzt auf Konter

Nach 17 Minuten traf Paul Kopp mit einem Kopfball die Latte des Eppenbrunner Tores. Zehn Minuten später traf Toni Klingel nach beherztem Solo und wuchtigem 20-Meter-Schuss ins linke untere Eck zur Gästeführung. Eppenbrunns neuer Keeper Noah Jochum war da ohne Abwehrchance.

Die beste Möglichkeit der Platzherren, die aus einer eher defensiven Grundhaltung den Erfolg im Konter suchten, hatte Tarek Rabahi. Nach schönem Doppelpass mit Philipp Martz verzog Rabahi allerdings aus aussichtsreicher Position.