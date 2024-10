Die französische Hotelkette „B&B Hotels“ zeigt gesteigertes Interesse an einer Neueröffnung in Pirmasens. Ein Grundstück und ein Investor stehen schon bereit, um das Projekt an der Ecke Höfelsgasse/Dankelsbachstraße umzusetzen.

Zweimal waren am Samstagabend bunte Lichter über der Rosenstadt zu sehen. Viele Zweibrücker blickten gen Himmel und fragten sich, was da los ist. Der Grund für das Spektakel: Fallschirmspringer, die einen Weltrekord aufstellen wollten.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) ruft wieder zur Online-Befragung zum Fahrradklima in Pirmasens auf. Alle zwei Jahre wird die Einschätzung der Bürger zum Radverkehr bundesweit abgefragt. Vor zwei Jahren fiel das Ergebnis sehr schlecht aus.

Die Bäckereifiliale des Deutschen Roten Kreuzes im Lottoladen in Rimschweiler ist zu. Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Südwestpfalz nennt Gründe.

Das Outlet vor der Tür und riesig wirkende Konkurrenz durch das Internet: Dass sich kleine Modegeschäfte über Jahrzehnte halten, ist zur Seltenheit geworden. Dem Pirmasenser Modehaus Masser gelingt es seit mehr als 70 Jahren. Teil des Erfolgsrezepts ist ein eingespieltes Team.

Ein ADAC-Rettungshubschrauber kreist über Zweibrücken, Pirmasens und Dahn. Notfälle sind allerdings nicht der Grund.

Hermersbergs Bürgermeister Erich Sommer (CDU) geht davon aus, dass bis Weihnachten die ersten Bauanträge positiv beschieden sind und Mitte nächsten Jahres die ersten Häuser im Neubaugebiet „Am Sonnenberg“ stehen.

Es bleibt bei zwei Bewerbern für die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland am 24. November. Amtsinhaber Michael Zwick verteidigt seinen Stuhl gegen den Dahner Stadtbürgermeister Holger Zwick.