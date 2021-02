Seit Jahren wird das Diakoniezentrum von Spendern großzügig bedacht. Der Neubau des Hospizes hat eine wahre Spendenwelle ausgelöst. Dabei sind es nicht nur die großen vier- und fünfstelligen Beträge, die helfen das Projekt zu finanzieren. Eine besondere Spende übergaben am Freitag zwei Kinder.

Der siebenjährige Lukas Haag aus Clausen hatte vom Hospiz und der Arbeit dort erfahren und beschlossen, die coronabedingt vereinslose Zeit zu nutzen und Geld für das Hospiz zu sammeln. Seine Idee und seine Motivation waren so überzeugend, dass er bei seinem Plan seine elfjährige Schwester Sophie gleich mit im Boot hatte.

Die beiden Geschwister haben fröhlich-bunte Armbänder geknüpft und in ihrem Bekanntenkreis sowie bei Verwandten verkauft. Dabei kamen 234 Euro zusammen, die sie an Pfarrer Norbert Becker sowie Vorstand Carsten Steuer überreichten. Lukas und Sophie gehören mit ihrer Aktion zu den jüngsten Unterstützern des Hospiz. Ihr Einsatz wurde mit einer Urkunde für den ersten Platz im Armbandknüpfen und in Nächstenliebe belohnt.