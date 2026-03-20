Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsbeginn bepflanzen die Mitarbeiter des Wirtschafts- und Servicebetriebs der Stadt Pirmasens (WSP) Beete.

Zusammen mit mehreren tausend Blumenzwiebeln, die bereits im vergangenen Herbst in die Erde gesetzt wurden, dürfen sich die Pirmasenser und ihre Gäste in den kommenden Wochen auf leuchtende Farbtupfer im Stadtbild freuen. „Alleine die rund 7000 Hornveilchen und Stiefmütterchen sind ein absoluter Hingucker“, verspricht die Chefin der Stadtgärtnerei, Sylke Fabian. Für Abwechslung in den Beeten sorgen darüber hinaus Gänseblümchen, Vergissmeinnicht und Goldlack. Schlüsselblumen setzen weitere Akzente. Die Farbpalette reicht von intensiven Rot- und Gelbtönen bis hin zu sattem Blau. Bei der Auswahl der Pflanzen legt die Stadtgärtnerei Wert auf insektenfreundliche Blumen. So sind zum Beispiel Krokusse, Tulpen, Gänseblümchen und Goldlack eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen, Schmetterlinge und Hummeln.

Der Schwerpunkt der Pflanzungen liegt traditionell innerhalb der Kernstadt. So hält der Frühling in diesen Tagen auf dem Oberen und Unteren Schloßplatz, vor dem Carolinensaal, unterhalb der Sandsteinformation in der Schäferstraße sowie vor dem Krankenhaus Einzug. Auch die Flaneure in der Fußgängerzone und in der Bahnhofstraße sollen dank der Kübelpflanzungen in den farbenfrohen Genuss kommen.