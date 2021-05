Auf der Suche nach einer Parklücke fuhr ein 51-jähriger Mann am Samstagmittag auf dem Hornbach-Gelände einen Mann an. Wie die Pirmasenser Polizei berichtet, war der Fahrer gegen 12.45 Uhr mit seinem Hyundai I30 auf der Zufahrtsstraße des Hornbach-Parkplatzes in Höhe des Testzentrums unterwegs. „In diesem Bereich blieb er stehen, um sich nach einem Parkplatz umzusehen. Als er einen Parkplatz auf der linken Seite sah, setzte er aus dem Stand leicht zurück, um anschließend links abzubiegen. Hierbei übersah er den zur gleichen Zeit die Zufahrtsstraße überquerenden 51-jährigen Fußgänger“, beschreibt die Polizei, was dann geschah. Der Wagen erfasste den Mann. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer blieb unverletzt, auch an seinem Auto entstand laut Polizei kein Schaden.