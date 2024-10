Kann man enttäuscht sein, dass wenig Müll herumliegt? Eigentlich überhaupt nicht – wäre da nicht die Portion Jagdfieber, mit der rund 300 Horebschulkinder am Freitagvormittag, am „Sternentag“, ausgerückt sind, um die Gegend um ihre Schule herum bis hinunter zum Eisweiher von Unrat zu befreiten.

Alle vier Klassenstufen der Grundschule beteiligten sich an der gemeinsamen Aktion. Die Schüler schnappten sich Greifzangen, Handschuhe und Müllsäcke und hielten auf unterschiedlichen Routen Ausschau nach achtlos Weggeworfenem.

„ Pirmasens ist eine saubere Stadt“, stellte Schulleiterin Andrea Koch überrascht fest, als sich beim Treffpunkt am Eisweiher herausstellte, dass wesentlich weniger Müll gesammelt worden war als noch im vergangenen Jahr. Dabei hatten die Kinder Wege, Bürgersteige und Grünanlagen genauso gewissenhaft nach Abfall durchsucht wie 2023. Aber beim Wiegen der blauen Säcke am Ziel zeigte die Waage der städtischen Abfallberaterin Kerstin Trappmann oftmals nur wenig mehr als ein Kilogramm an.

Nicht das Gewicht macht die Belastung aus

Einige hatten „Glück“, befreiten die Umwelt von einer größeren Glasmenge und sammelten jede Menge Scherben auf. Auch ein großes Stück Kunststoffrohr und eine nasse Decke sorgten letzten Endes doch noch für insgesamt 76 Kilogramm Unrat, den Axel Wallisch und Maurice Sämann von der städtischen Müllabfuhr im Müllwagen verschwinden ließen. Viel Arbeit hatten ungezählte Zigarettenkippen gemacht, die zwar nur unmerklich in die Gewichtsbilanz eingingen. Sie aufzusammeln, stellte aber dennoch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz dar: „Genau das ist der Müll, der die Umwelt lange Zeit belastet“, stellte die Abfallberaterin fest.