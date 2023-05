Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Innenstadt ist mit dem „Horeb-Treff“ ein weiterer Baustein für eine erfolgreiche Quartiersarbeit gelegt worden. Unter dem Dach des Caritas-Zentrums und in dessen ehemaligen Räumen in der Klosterstraße 9 nahm im November der inzwischen dritte Quartiertreff in Pirmasens seine Arbeit auf.

„Unter Corona-Bedingungen verlief unser Start leider anders, als wir uns das vorgestellt haben“, sagt Annette Martin, Leiterin des Pirmasenser Caritas-Zentrums. Bei der Namensfindung