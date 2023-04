Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob es um Freizeit geht, um Beratung oder den Kontakt zu Behörden und Institutionen: Der Horeb-Treff bildet seit 2020 eine Anlaufstelle für Anwohner. Quartiersmanagerin Barbara Nelke und Ehrenamtskoordinator Björn Heinrich erläutern, welche Angebote sich in der Klosterstraße 9 etabliert haben.

Unter dem Dach des Caritas-Zentrums und in dessen ehemaligen Räumen in der Klosterstraße 9 hat der Horeb-Treff 2020 seine Arbeit aufgenommen. Mitten in der Corona-Pandemie habe das