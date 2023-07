Bei einem Aktionstag haben sich die Schüler der Grundschule Horeb mit dem Thema Klimaschutz auseinandergesetzt. Dabei ging es nicht nur darum, ein Bewusstsein für das Problemfeld zu schaffen, sondern auch darum, Lösungsansätze zu entwickeln.

Warum erwärmt sich die Erde? Was ist CO 2 ? Und was ist der Treibhauseffekt? Mit diesen Fragen haben sich rund 20 Schüler der Grundschule Horeb während des Aktionstags der „Kinderklimaschutzkonferenz“ beschäftigt. Das Format hat das Ziel, Kinder und Jugendliche für die Themen Klimaschutz und Energieeffizienz zu sensibilisieren. Geleitet wurde das Projekt von Nina Fetzer vom Institut für angewandtes Stoffstrommanagement. Sie will den Schülern einen verantwortungsvollen Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen näherbringen.

In verschiedenen Modulen vermittelte Fetzer den Kindern Wissen in den unterschiedlichsten Themenbereichen. Zu Beginn des Aktionstages geht es um den Eisbären in Not und die Frage: Was ist der Klimawandel überhaupt? Spielerisch sind die Kinder dabei selbst in die Rolle des Eisbären geschlüpft und haben sich so mit der Eisschmelze an den Polen auseinandergesetzt. Im Anschluss haben sich die Schüler auf eine Reise durch die Zeit begeben – begonnen bei der Erfindung der Dampfmaschine. Anhand eines Modells konnten die Zweit- bis Viertklässler die Funktionen der Maschine kennenlernen.

CO 2 -Experiment lässt Schüler staunen

„Wir haben uns außerdem den Globus angeschaut und erkannt, dass Klimawandel ein weltweites Problem ist“, erläutert Fetzer. In einem Experiment haben die Schüler selbst CO 2 hergestellt. Dazu wurde Essig in eine Flasche gefüllt und mit einem Backpulver befüllten Luftballon verschlossen. Anschließend wird das Backpulver in den Essig rieseln gelassen. Es zischt und brodelt in der Flasche, der Luftballon richtet sich auf und wird immer größer. Mit erstaunten Blicken verfolgten die Schüler das Experiment. Zum Abschluss widmete sich die Gruppe den Lösungsansätzen. Dabei gebe es viele Möglichkeiten, einen Teil zum Schutz des Klimas beizutragen. Bereits kleine Maßnahmen, wie beispielsweise das Ausschalten der Zimmerbeleuchtung beim Verlassen des Raumes, sparen klimaschädliche CO 2 -Emissionen ein. Am Ende des Aktionstages erhielten die Schüler eine Urkunde und sind damit offizielle Nachhaltigkeitsbotschafter. „Es geht um die Zukunft der Erde und damit auch um eure Zukunft, also wirkt als Botschafter“, appellierte Bürgermeister Michael Maas an die Schüler. Sie sollen das Gelernte an Freunde und Familie weitergeben und diese inspirieren, ebenfalls etwas für den Schutz der Umwelt zu tun.

„Das Thema Klimaschutz ist für unsere Schüler nichts Neues“, sagt Andrea Koch, Schulleiterin der Grundschule Horeb. Im sogenannten Stern-Projekt der Grundschule gehe es ebenfalls darum, nachhaltig zu leben. In der kommenden Woche gibt es deshalb auch eine Müllsammelaktion der Schüler im Stadtviertel. Finanziert wird der Projekttag von der Lions-Hilfe, deren Präsident Michael Knecht zur Spendenübergabe am Aktionstag gekommen war. Die Organisation hat die Teilnahme der Grundschule Horeb an dem Projekt ermöglicht.