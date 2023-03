Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Horbachhaus startet am 2. April eine neue Mannschaft – genauer gesagt, ein Frauenteam. Peggy Winnwa übernimmt das Naturfreundehaus und will mit ihren vier Mitarbeiterinnen klassische Hüttenkost servieren, aber auch einen neuen Ernährungstrend etablieren: vegetarische Bowls.

Die aus Vinningen stammende Gastronomin hat im Kramerhaus am Lindelbrunnen in der Südpfalz gelernt und später im Café Faass in Lemberg und im Eiscafé Felder in Pirmasens gearbeitet.