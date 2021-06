Unter der Voraussetzung, dass alle übrigen Ortsgemeinden auch mitmachen, stimmt die Gemeinde Horbach dem geplanten Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben grundsätzlich zu. Formal gesehen hat der Horbacher Gemeinderat der Verbandsgemeinde die Aufgabe übertragen, das Projekt anzugehen – als erste der acht Ortsgemeinden.

Die Entscheidung fiel unter der Prämisse, die schon in Heltersberg diskutiert worden war, dass die Aufgabenübertragung nur greift, wenn sich alle Gemeinden beteiligen. Auch in Heltersberg war der Bürgerbus noch mal Thema im Haupt- und Finanzausschuss. Dort wurden Fragen formuliert, die beantwortet werden sollen, bevor sich der Rat abschließend mit der Aufgabenübertragung an die Verbandsgemeinde beschäftigt: Die Heltersberger wollen noch wissen, welche Förderungen es gibt, ob der Bus auch von einer einzelnen Ortsgemeinde betrieben werden könnte und dabei Nachbarorte anfahren dürfte, wie dann die Kosten zwischen diesen Dörfern abgerechnet würden und ob es Beispiele dafür gibt, dass eine andere Gesellschaftsform Träger des Bürgerbusses ist.