Eine Hommage an die Doors und an Pink Floyd sorgte am Samstagabend im gut besuchten Matrix Pirmasens für Retro-Flair im Stil der 1970er Jahre. Dargebracht wurde die Huldigung von den Bands Beyond the Doors und Empty Faces.

Veranstalter Karl „Kalle“ Staller von Schwemme-Rock-Events bewies mit der Bandauswahl sein sicheres Gespür für hochklassige regionale Acts. Zu Beginn servierte das Zweibrücker Quartett