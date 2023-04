Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die stark gestiegenen Holzpreise wirken sich auf viele Bauprojekte in der Südwestpfalz aus. In einem Wohnpark in Winzeln sollten die Bewohner eigentlich schon Weihnachten feiern können. Daraus wird wohl nichts werden.

Der Bau des neuen Wohnparks in Winzeln verzögert sich. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten im April oder Mai beginnen, doch die stark gestiegenen Holzpreise verhinderten den geplanten Start. Wie die RHEINPFALZ im Februar berichtete, sind für das leere Grundstück hinter der VR-Bank-Filiale in der Flurstraße zehn Reihenhäuser und ein Doppelhaus geplant.