Was Bürger ärgert: Eine revitalisierte Schuhfabrik kann für Probleme sorgen. Einen Parkplatz in der Luisenstraße zu bekommen, ist eine echte Herausforderung. Das weiß auch Arnold Karg aus Schweix, der regelmäßig zum Arzt in die frühere Neuffer-Schuhfabrik muss

Die Parkplatzsuche wird für Arnold Karg jedes Mal zum Problem, da selbst kostenpflichtige Parkplätze im Umfeld des früheren Fabrikkomplexes eine Seltenheit sind.