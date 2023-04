Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erwin Würth, Holzkünstler aus Petersbächel, stellt seine Kunstwerke zurzeit wieder in Schaufenstern in Landau aus. „HolzArt to go – Feuer und Flamme für Landau“ heißt die Ausstellung. In insgesamt 45 Geschäften sind 75 Objekte zu sehen.

Zur Entstehung der Ausstellung „HolzArt to go“ haben im Grunde drei Dinge beigetragen: die dunkle Jahreszeit, die Corona-Beschränkungen und die Tatsache, dass