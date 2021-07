Zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, sägten bislang unbekannte Täter im Flurstück „Am Herzbrünnel“ bei Münchweiler Meterstücke vom am Waldweg gelagerten Langholz (Polderholz) ab. Die Holzmenge, die so abhanden kam, wurde auf 1,5 Ster im Wert von 70 Euro geschätzt. Die Polizei weist darauf hin, dass das Langholz mit dem Namen des Käufers versehen ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.