Das Theaterstück „Mädchen mit Hutschachtel“ wird am Mittwoch, 7. Februar, 11 Uhr, in der Pirmasenser Festhalle gezeigt. Es handelt vom Schicksal der heute 95-jährigen Edith Leuchtner, die den Holocaust überlebt hat. Der Eintritt ist frei.

Das speziell für Schüler ab 14 Jahre konzipierte dokumentarische Stück der Badischen Landesbühne bietet einen eindrucksvollen Zugang zu diesem dunklen Kapitel deutscher Geschichte. Es dauert 95 Minuten (ohne Pause). Danach gibt es ein 30-Minütiges Gespräch, bei dem die Schüler auch die Schauspieler befragen können, so das Pirmasenser Kulturamt.

Mit der Vorstellung möchte die Stadt Pirmasens – mit großzügiger Unterstützung durch den Bezirksverband Pfalz - einen weiteren wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur und zum Gedenken an die Deportation jüdischer Menschen nach Gurs leisten. Am 22. Oktober 1940 wurden über 6500 Juden aus Baden und Saarpfalz in das französische Internierungslager in den Pyrenäen deportiert.

Juden werden zusammengetrieben

Genau das ist im Stück zu sehen - am Beispiel der Stadt Bruchsal. In den frühen Morgenstunden wurden beinahe alle Bruchsaler Juden verhaftet, durch die Stadt zum Bahnhof getrieben und von dort in das Lager Gurs verschleppt. Diese Ereignisse wurde in einem NS-Propagandafilm mit dem grotesken Titel „Bruchsal judenfrei! Die letzten Juden verlassen Bruchsal“ festgehalten. Eine Szene zeigt den Menschenzug an den Gleisen des Bahnhofs, darin ein Mädchen, das ihre Hutschachtel über die Schienen trägt.

Angeregt von Carsten Ramm und seinen Fragen „Wer war dieses Mädchen?“ und „Was ist aus ihr geworden?“ haben sich die Autorin Lisa Sommerfeldt und die Dramaturgin und Regisseurin Petra Jenni auf Spurensuche begeben. Sie haben herausgefunden, dass es sich dabei um die heute in Florida in den USA lebende 95-jährige Edith Leuchter, geborene Löb, handelt. Sie war 13 Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter nach Gurs verschleppt wurde. Ihr kleiner Bruder Heinz war zu dieser Zeit in einem Kinderheim in Frankfurt, ihr Vater bereits in den USA. Edith wurde aus dem Internierungslager befreit und musste unter falschem Namen in einem fremden Land untertauchen. Nach dem Krieg gelang es ihr, nach New York auszuwandern. Heinz und ihre Mutter wurden im Konzentrationslager Auschwitz umgebracht. Basierend auf Interviews, Briefen, Gerichtsakten und anderen Zeitdokumenten erzählt „Mädchen mit Hutschachtel“ die Geschichte einer der letzten Holocaust-Überlebenden erfahrbar.

Info

Das Stück ist auch am Sonntag, 4. Februar, 16 Uhr, in Kaiserslautern im Pfalztheater (Werkstattbühne) zu sehen, es gibt noch Karten unter pfalztheater.de