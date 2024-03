Seit dem 1. Januar profitieren die Kommunen des Müllzweckverbands von deutlich gesunkenen Verbrennungspreisen. Was beispielsweise den Landkreis Südliche Weinstraße veranlasst hat, die Müllgebühren um bis zu 40 Prozent zu senken. In Pirmasens soll es keine Senkung geben, die Stadt erklärt, warum.

„Nur“ noch zwei Siege, der erste am Mittwoch gegen den Regionalligisten Schott Mainz – und der SV Hermersberg steht im DFB-Pokal. Und bald kommen auch die FCK-Profis auf die Sickingerhöhe.

Der Feierverleiher von Rebecca und Tobias Dexheimer hat mächtig expandiert. Nach zwei Jahren in dem Kantinengebäude auf dem früheren Pirmasenser Helmitin-Gelände wurden im März nun neue Räume bezogen.

Ein Grillplatz? Eine Minigolf-Anlage? Ein Bolzplatz? Was genau auf einem Grundstück in der Straße „In der Sperr“ entstehen soll, darüber ist in Rieschweiler-Mühlbach noch keine Entscheidung gefallen. Denn für die Nutzung der besonderen Immobilie gibt es strenge Auflagen.

In der Welt von Bernd Rohner verschmelzen Traum und Realität zu faszinierenden Kunstwerken. Der Fotograf aus Hauenstein verwandelt seine eigenen Aufnahmen in surreale Fotomontagen. Er erzählt, wie seine Ahnen und Corona in ihm das Feuer der Fotografie entfachten.

Am Sonntag erschütterte die Sprengung eines Bankautomaten Kunden und Mitarbeiter der Wasgau-Filiale in Contwig. Was bisher bekannt ist, und weshalb die Filiale am Montag noch geschlossen blieb.

Die Stadt Zweibrücken, das Bündnis Buntes Zweibrücken und die Kirchengemeinden hoffen auf eine starke Teilnahme am Donnerstag an der Mahn- und Gedenkveranstaltung an die Folgen des Faschismus in Zweibrücken, anlässlich des 79. Jahrestags der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg, am 14. März 1945.

Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen. Die Freundschaft wird beim Spaziergang an der Leine auch mal auf die Probe gestellt. Da kommt Gabi Maue ins Spiel. Sie bietet den Zweibrücker Volkshochschulkurs „Entspannt an der Leine“ an. Dabei geht es aber um viel mehr. Ein Besuch mit dem Redaktionshund.

Im September sollen zwei Zweibrücker einen 23-Jährigen mit einem Taschenmesser gedroht und die Herausgabe von Geld und Gegenständen gefordert haben. Am ersten Prozesstag gestehen die Angeklagten zwar die Tat, geben aber auch an, sich nicht erinnern zu können.