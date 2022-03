Am Sonntag zwischen 15.45 und 23.30 Uhr versuchten Unbekannte, die Terrassentür eines Hauses in der Fritz-Claus-Straße in Münchweiler aufzuhebeln. Als dies scheiterte, schlugen sie die Scheibe der Tür ein. Mehrere Räume wurden durchwühlt. Ein Wandtresor wurde aus der Verankerung gehebelt und gestohlen. In dem Tresor befand sich neben Bargeld auch diverser Schmuck. Weiteres Diebesgut, das noch nicht abschließend erfasst werden konnte, wurde wohl in einem Kopfkissenbezug abtransportiert, teilte die Polizei mit. Die Täter nahmen auch zwei Auto-Ersatzschlüssel mit. Insgesamt dürfte der Schaden bei mehr als 30.000 Euro liegen.