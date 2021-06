Ein Brand auf dem Balkon eines Zweifamilienhauses in der Straße Am Geren hat einen Schaden von etwa 50.000 Euro verursacht; zwei Personen wurden laut Polizei vor Ort im Rettungswagen versorgt und dann vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand wurde von der Feuerwehr, die mit 36 Mann und elf Fahrzeugen im Einsatz war, gelöscht. Zwei Zimmer des Hauses wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalinspektion Pirmasens ermittelt.