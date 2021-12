Zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr, brachen Unbekannte in das Sportheim des TuS Leimen ein. Laut Polizei seien die Einbrecher dabei mit brachialer Gewalt vorgegangen. Teilweise stemmten sie das Mauerwerk um die Türzargen auf, um die Türen öffnen zu können. Ein Rollladen wurde komplett aus der Verankerung gerissen, ein Fenster wurde eingeschlagen, nachdem der Versuch des Aufhebelns scheiterte, berichtete die Polizei. Augenscheinlich durchsuchten die Täter alle Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Nach vorsichtiger Schätzung dürfte der Sachschaden bei gut 15.000 Euro liegen.

Zwischen Dienstag, 17.15 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, schlugen oder warfen Unbekannte eine Seitenscheibe der Haupteingangstür des Vereinsheims des Hundesportvereins Lemberg-Glashütte in der Ludwigstraße ein. Das Innere wurde jedoch nicht betreten. Mehrere Schuppen wurden aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Den Sachschadens schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Die Polizei vermutet, dass es zwischen dem Einbruch im Hundeheim und dem ins Sportheim des ASV Glashütte einen Zusammenhang gibt. Bei den Fußballern waren zwischen Samstag, 18. Dezember, und Mittwoch, 29. Dezember, mehrere Fensterscheiben des Sportheims eingeschlagen worden. Aus einem Anbau wurden mehrere Stühle entwendet. Der Gesamtschaden beträgt hier rund 3000 Euro.

In allen drei Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.