Aktualisiert (19.30 Uhr). Ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro ist bei dem Brand im Betrieb eines Autohauses in Dahn entstanden, wie die Feuerwehr Dahn am Sonntagabend mitteilte. Ein Feuerwehrmann, der bei dem Einsatz am Sonntagnachmittag wegen eines Kreislaufzusammenbruchs vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert worden war, konnte am Abend wieder entlassen werden.

Die Feuerwehr war um 14.33 Uhr wegen einer Rauchentwicklung in dem Dahner Autohaus alarmiert worden. Die ersten Kräfte am Einsatzort stellten einen Brand in einer Werkstatthalle des Gebäudekomplexes fest. Dort brannten Elektrogeräte und Gegenstände, darunter Reifen. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden, der gesamte Gebäudekomplex wurde jedoch durch Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Personen hatten sich nicht darin befunden. Die Brandursache ist noch unklar.

Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei die Feuerwehren Dahn, Erfweiler, Busenberg, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Rumbach und Hauenstein mit insgesamt 62 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen. Für die Löscharbeiten musste die B 427 für zwei Stunden am Ortseingang gesperrt werden; der Verkehr wurde über die Äußermühlstraße umgeleitet. Die Löscharbeiten sind beendet.