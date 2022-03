Ein Schaden in Höhe von 10.500 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 18 Uhr in der Lemberger Straße ereignet hat. Eine 59-jährige Frau aus Pirmasens war dort laut Polizei in Richtung Hauptstraße unterwegs, als ihr in einer Kurve ein Pkw entgegenkam, der in der Mitte der Fahrbahn fuhr. Die Frau musste nach rechts ausweichen und streifte den geparkten Lkw eines 34-jährigen Mannes aus Ruppertsweiler. Der bisher unbekannte Pkw-Fahrer fuhr weiter. Zu einer Berührung beider Autos kam es nicht. An dem Wagen der Frau und am Lkw entstand jedoch ein Schaden von insgesamt 10.500 Euro. Bei dem flüchtenden Fahrer soll es sich um einen Mann mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Zeugen bittet die Polizei Pirmasens, sich unter Telefon 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.