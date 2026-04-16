Die Rekordpreise für Benzin und Diesel belasten Taxi- und Fahrschulbetriebe massiv. Wie Unternehmer aus Pirmasens die Lage bewerten und welche Strategien sie für sich finden.

Der Krieg im Nahen Osten treibt die Preise für Benzin und Diesel auf Rekordniveau. Als Reaktion hat die Bundesregierung Entlastungen beschlossen: Die Energiesteuer auf Kraftstoffe soll für zwei Monate um etwa 17 Cent pro Liter gesenkt werden. Zusätzlich können Arbeitgeber eine steuerfreie Prämie von bis zu 1000 Euro auszahlen, ähnlich wie während der Corona-Pandemie. Das Gesetz soll zügig umgesetzt werden – die erste Beratung im Bundestag ist noch für diese Woche geplant, eine endgültige Entscheidung im Bundesrat könnte am 24. April fallen. Ein Inkrafttreten zum 1. Mai ist möglich.

Taxiunternehmer Hermann Laaks befürwortet das. Er erklärt, dass die drastisch gestiegenen Kosten unmittelbar die Einnahmen schmälern. „Da die Fahrpreise gesetzlich festgelegt sind, fehlt uns als Betrieb die Möglichkeit, flexibel zu reagieren – wir müssen die zusätzlichen Ausgaben selbst tragen“, sagt er. Seine Flotte von ehemals acht Fahrzeugen hat Laaks schon länger verkleinert, dem Unternehmen gehören jetzt noch ein Diesel-Fahrzeug sowie ein Hybrid. „Angesichts der derzeitigen Lage ist es gut so, dass ich die Flotte verkleinert habe. Das Taxigeschäft ist sowieso ruhiger geworden, schon seit der Corona-Pandemie“, sagt Laaks. Nun überlegt er, wegen der Benzinkosten künftig komplett auf E-Mobilität umzusteigen.

„Die Taxipreise kann ich nicht erhöhen“

Eine Flotte aus fünf Diesel-Fahrzeugen nutzt Elke Lang von Taxi Lang in Pirmasens. „Meistens tanken wir die Fahrzeuge täglich. Das sind dann 80 bis 90 Euro pro Auto – viel Geld. Auf E-Autos umzusteigen, ergibt für uns keinen Sinn, weil wir viele Flughafentransfers fahren, also weitere Strecken. Außerdem gibt es noch zu wenige Lademöglichkeiten in der Stadt“, sagt Lang. Sie hofft, dass die Energiesteuer auf Kraftstoffe im Bundestag durchgewunken wird und sich die Preise damit normalisieren.

„Die Taxipreise kann ich nicht erhöhen. Weil das Benzin so teuer ist, habe ich damit unterm Strich auch weniger Gewinn. Ich kann das Ganze also nicht an die Kunden weitergeben“, sagt Peter Stephan von Peters Taxi. In seiner Taxiflotte hat der Unternehmer zwei E-Fahrzeuge, die nächsten sind schon bestellt. „Aber bis die kommen, dauert es noch ein halbes Jahr. Da werden sich hoffentlich auch die Spritpreise wieder beruhigt haben.“

Fahrschule will Preise erhöhen

Das Problem mit den Kraftstoffpreisen betrifft aber nicht nur Taxiunternehmer – auch Fahrschulen verfügen über Fahrzeugflotten, von denen jedes einzelne Auto getankt werden muss. Bei der Fahrschule Busse falle die Tankrechnungen derzeit um ein Drittel höher aus als sonst, berichtet Inhaber Ralf Müller. „Wegen bestehender Verträge kann ich die Preise für Fahrstunden nicht anheben. Bis sich das auch niederschlagen würde, ist die Krise hoffentlich vorbei“, erläutert Müller. Inklusive Motorräder verfügt seine Fahrschule über 15 Fahrzeuge – ein Drittel davon tankt Benzin, zwei Drittel Diesel.

„Ich bin froh, dass wir unsere Fahrzeuge nur je nach Einsatz tanken und nicht alle täglich“, sagt Patric Schwab von der gleichnamigen Fahrschule aus Pirmasens. Auf seinen Tankkarten sieht er, dass sich das Tankverhalten zwar nicht hat, die Kosten sich aber deutlich verändert haben. „Ich lege derzeit locker einen Tausender drauf, was das Tanken angeht“, schildert er. Ab Mai, wenn ein Großteil der bisherigen Fahrschüler die Ausbildung hinter sich hat, will Schwab die Preise in seiner Fahrschule anheben. „Die, die dann kommen, müssen dann leider das zahlen, was diejenigen vor ihnen an Sprit verfahren haben, kann man sagen.“