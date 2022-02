Windsberg soll ans Gasnetz angeschlossen werden. Die Stadtwerke arbeiten seit Wochen an der Erschließung des Vorortes. Die Nachfrage ist höher als erwartet

Die Gaserschließung des Pirmasenser Vorortes Windsberg läuft auf Hochtouren. Der Bau der Gastransportleitung im Bauabschnitt zwischen Friedhof Gersbach und Ortseingang Windsberg steht kurz vor dem Abschluss. Aktuell laufen laut den Stadtwerken bereits die ersten Schritte im nächsten Bauabschnitt der Gastransportleitung in der Eichelsbacher Straße. Die aktuelle Bauplanung sehe vor, dass mit der Erschließung des Bereiches von Hochwaldstraße bis Römerstraße zeitgleich die Gasdruckregelanlagen in Gersbach und Windsberg errichtet werden. Mit dem Bau der ersten Netzanschlüsse sei in den Sommermonaten zu rechnen.

Die Stadtwerke zeigen sich überaus zufrieden mit der Erschließungsdichte. Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr sagt: „Da die Nachfrage mit 84 erteilten Aufträgen erfreulicherweise hoch ist – bereits ein Drittel der Immobilieneigentümer Windsbergs haben sich im Rahmen des zunächst auf 80 Hauanschlüsse begrenzte Angebot für einen Gasnetzanschluss entschieden – haben wir beschlossen, mindestens 20 weiteren Interessenten einen Netzanschluss zu den bisherigen Sonderkonditionen anzubieten.“ Das Angebot gelte für alle Windsberger mit Immobilien entlang der Erschließungstrasse und ende am 15. September. Die derzeitigen Konditionen seien preislich attraktiv – insofern lohne es sich, diese Chance zu nutzen.

Damit spielt Dörr auf den Sonderpreis an, der nur im Zuge der Ersterschließung gilt. Der Netzanschluss kostet im Angebotszeitraum laut Stadtwerken 1950 Euro und bezieht sich auf eine Standardanschlusslänge von bis zu 15 Metern. Die Stadtwerke bieten diesen Rabatt einmalig und ausschließlich während des Aktionszeitraums an, weil laut dem kommunalen Ergieversorger die Kosten zur Erstellung eines Netzanschlusses im Zuge der Neuerschließung kostengünstiger ausgeführt werden können, als wenn im Nachgang Tiefbauarbeiten für einzelne Immobilien nötig wird.

Auf die Turbulenzen an den Energiemärkten und die aktuelle Preisentwicklung angesprochen meint Dörr, dass das Gasnetz ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Energiewende sein wird. „Die Politik hat erkannt, dass die bestehenden Gasnetze vor allem in ländlichen Gebieten für eine sichere Energie- und Wärmeversorgung auch in Zukunft essenziell sind. Selbst dann, wenn derzeit Wärmepumpen einen Hype erleben, sind diese keine Lösung für Bestands- oder Altbauten, die nicht vor Einbau nach den neuesten energetischen Vorgaben aufwändig und teuer saniert wurden“, so Dörr.

Info

Wer sich für einen Gasnetzanschluss interessiert, kann sich an die Stadtwerke wenden. Die Ansprechpartner sind unter der Telefonnummer 06331 876270 erreichbar.