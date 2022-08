Die Suche nach Fachkräften und Nachwuchs ist nicht nur für die Wirtschaft ein Problem. Die Stadt und ihre Tochterunternehmen bilden ebenfalls aus. Die Übernahmequote ist dabei durchaus unterschiedlich.

Allgemein lässt sich sagen, dass die Chance nach einer Ausbildung bei Stadtverwaltung, Bauhilfe, Stadtwerken oder Krankenhaus übernommen zu werden nicht schlecht sind. Mit knapp 67 Prozent ist die Übernahmequote bei den Stadtwerken laut einer aktuellen Mitteilung am geringsten. Außerdem profitieren Auszubildende von krisensicheren Arbeitsumfeldern. Wie andere Arbeitgeber werben auch die Stadt und ihre Töchter mit Weiterbildungen und Co.

Der wichtigste Schritt auf dem Weg in eine erfolgversprechende berufliche Zukunft ist eine qualifizierte Ausbildung, die alle grundlegenden Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt. Für den Start in eine individuell passende Laufbahn bieten sich dabei zahlreiche Möglichkeiten gerade auch im kommunalen Bereich – so wie in Pirmasens. Bewerber haben dabei die Wahl zwischen einer Vielzahl an unterschiedlichsten Ausbildungsberufen und mehreren dualen Studiengängen mit einem Bachelor-Abschluss.

Jederzeit angeboten werden zudem Praktika, durch die Interessenten vorab in die verschiedenen Berufe hineinschnuppern können. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung profitieren die jungen Fachkräfte sowohl bei der Stadtverwaltung als auch in den drei Unternehmen von einer vergleichsweise hohen Übernahmequote; aktuell liegt diese laut einer Mitteilung beispielsweise bei der Stadtverwaltung und bei der Bauhilfe bei 100 Prozent.

Je nach Berufsbild sind in der Folge zusätzliche Qualifizierungen in Form von Fort- und Weiterbildungen möglich. „Eine fachlich qualifizierte Ausbildung ist das beste Rüstzeug überhaupt, mit dem junge Menschen in ihre berufliche Zukunft starten können. Gerade im kommunalen Bereich bieten sich ihnen dabei zahllose spannende und zugleich krisensichere Arbeitsfelder – je nach ihren individuellen Fähigkeiten“, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick. „Wir haben als Stadtverwaltung eine soziale Verantwortung gegenüber der jüngeren Generation, zugleich müssen wir dem künftigen Fachkräftemangel wirksam begegnen. Daher ist es unser erklärtes Ziel, den dringend benötigten Nachwuchs nicht nur optimal auszubilden, sondern mit einer hohen Übernahmequote auch unmittelbar

Perspektiven im jeweils erlernten Beruf anzubieten.“