Bund und Land melden hoffnungsvolle Inzidenzwerte für Pirmasens und den Landkreis: Das Landesuntersuchungsamt hat am Sonntag einen Wert von 57 für die Stadt errechnet und 61 für den Landkreis. Zweibrücken liegt bei einer Inzidenz von knapp 97. Diese Zahlen laufen am Montag in die Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) ein, die maßgeblich für die Bundesnotbremse ist – am Sonntag meldete das RKI Inzidenzwerte von 55 (Pirmasens), 59 (Landkreis) und 99 (Zweibrücken).

Das Gesundheitsamt Südwestpfalz hat am Sonntag acht neue Corona-Fälle in seinem Zuständigkeitsbereich bestätigt: in Pirmasens (2), Zweibrücken (1), Dahner Felsenland (2), Pirmasens-Land (2) und Thaleischweiler-Wallhalben (1). Fünf Betroffene waren bereits in Quarantäne, als sie ihr positives Testergebnis erhielten. Unter anderem hat sich ein weiteres Kind aus der Kita St. Elisabeth in Dahn mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 angesteckt.