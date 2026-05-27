Ursprünglich sollte die Gemeinde Clausen von der Deutschen Glasfaser erschlossen werden. Doch deren Pläne scheinen ins Stocken geraten zu sein.

Andreas Ulrich, Vertreter der Firma Mawacon aus Eisenberg, stellte den Mandatsträgern vor, wie Clausen möglichst schnell an ein funktionierendes Glasfasernetz angeschlossen werden könnte. Mawacon arbeitet derzeit in Edenkoben und in Rodalben (Klinkenberg) an Glasfaseranschlüssen und steht inzwischen auch mit der Stadt Pirmasens in Kontakt.

Mit Blick auf die Probleme mit der Deutschen Glasfaser und deren Subunternehmen betonte Ulrich: „Unsere Firma liefert. Volle Kapazität, voller Datenstrom, volle Geschwindigkeit.“ Der Ausbau erfolge eigenwirtschaftlich, also ohne vorher eine bestimmte Vertragsquote erreichen zu müssen. Während der Bauphase könnten interessierte Haushalte einen Vertrag abschließen und erhielten den Hausanschluss kostenlos. Nach Abschluss der Arbeiten bleibe ein Anschluss möglich, dann jedoch gegen Gebühr. Mawacon konzentriert sich nach Unternehmensangaben auf den Ausbau im ländlichen Raum.

Deutsche Glasfaser will sich nicht festlegen

Den Beginn der Arbeiten taxierte Ulrich auf „frühestens Ende dieses Jahres“. Die Bauzeit solle „möglichst zwischen sechs bis neun Monaten“ liegen. Auf Nachfrage teilte Bürgermeister Jens Dresen mit, die Deutsche Glasfaser habe bislang keinen Starttermin genannt. Nach langem Schweigen habe er mit einem kompetenten Vertriebsmitarbeiter sprechen können. Auf die Frage nach dem Ausbaustand in Clausen habe er die Auskunft erhalten: „Aktuell kann kein Start der Arbeiten terminiert werden. Wenn Sie eine Alternative finden, schlagen Sie zu.“

Dresen erklärte zudem, die bestehenden Verträge mit der Deutschen Glasfaser liefen stillschweigend weiter: „Ohne Leistung auch keine Kosten.“ Wer einen neuen Vertrag abschließen wolle, solle vorab den alten kündigen. Das ist nach zwei Jahren mit einer Frist von einem Monat möglich.