Die Stadt prüft, das Talgleis zwischen Biebermühle und Hauptbahnhof für Radfahrer freizugeben. Die Deutsche Bahn will aber maximal eine temporäre Umwidmung.

Derzeit weichen Radler zwischen Pirmasens und Rodalben oft auf die steile Bärenhalde aus. Ein Umweg mit schweißtreibendem Anstieg. Eine Umnutzung des Talgleises als direkte Verbindung wäre die deutlich bequemere Alternative. Die rund 6,7 Kilometer lange Trasse wurde früher genutzt, als der Güterbahnhof noch in Betrieb war. Sie überwindet die etwa 130 Höhenmeter mit moderater Steigung, vor allem dank eines Tunnels aus dem Jahr 1934 unter der Zweibrücker Straße.

Der knapp einen Kilometer lange Tunnel ist dem Augenschein nach in bemerkenswert gutem Zustand. Die Strecke wurde in den 1960er Jahren außer Dienst gestellt und in den 1990er Jahren offiziell stillgelegt. Weichen und Teile der Gleise sind entfernt, Bäume liegen über der Trasse und Abschnitte wurden unterspült.

Idee für Nutzung ist schon lange im Gespräch

Ideen für einen Radweg gibt es seit Langem. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) forderte bereits vor 20 Jahren die Umnutzung. Auch der heutige ADFC-Kreisvorsitzende Bernd Lohrum hält die Verbindung für ideal in Richtung Kaiserslautern oder Saarland. Für die direkt am Bahnhof gelegene Jugendherberge wäre ein Radweg mit durchgängig beleuchtetem Tunnel ein großer Gewinn, betont Lohrum. Zudem entstünde eine touristische Attraktion. Pirmasens sei sonst vor allem etwas für sportlich Ambitionierte, die Steigungen von zwölf Prozent und mehr bewältigen.

Graffiti-Künstler haben den Talgleis-Tunnel auch schon entdeckt. Foto: Klaus Kadel-Magin

„Das wäre eine echte Bereicherung“, sagt Lohrum. Er bezweifelt, dass die Bahn das zweite Gleis wieder benötigen wird. Demnächst sollen neue Hybridzüge den Berg nach Pirmasens schneller bewältigen, was dichtere Takte ermögliche. Güterverkehr auf der Schiene nach Pirmasens erwartet Lohrum nicht mehr.

Ähnlich argumentiert die Stadtspitze. Rathaussprecher Maximilian Zwick bestätigt, dass die Umnutzung des Talgleises geprüft wird. In den vergangenen Wochen habe es Gespräche mit den zuständigen Akteuren gegeben, derzeit würden die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor und soll erst erarbeitet werden, wenn rechtliche und technische Fragen geklärt sind.

Eigentümerin der Strecke ist die DB InfraGO AG. Die Stadt erwägt eine Pacht. Eine Freistellung vom Bahnbetriebszweck ist aus Sicht des Rathauses nicht zu erwarten. Zugleich sieht die Stadt mögliche Konflikte mit einer späteren Reaktivierung des Talgleises für den Bahnverkehr. „Deshalb wird eine Lösung angestrebt, die beide Belange berücksichtigt“, so Zwick.

Die Bahnstrecke ist an vielen Stellen durch umgestürzte Bäume blockiert, die Gleise scheinen marode zu sein. Foto: Klaus Kadel-Magin

Eine solche Lösung könnte eine temporäre Umnutzung sein, sagt Fritz Engbarth-Schuff, Sprecher des Zweckverbands Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV Süd), der den Zugverkehr in der Region verantwortet. Der bereits erfolgte Rückbau ändert am rechtlichen Status nichts: Nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz sei die Trasse weiterhin gewidmet und damit eine Bahnstrecke.

Gesicherte Finanzierung ist Voraussetzung

Der ZSPNV Süd habe sein Betriebsprogramm für Pirmasens auf das Berggleis ausgelegt. Eine spätere Nutzung des Talgleises lasse sich jedoch nicht ausschließen, so Engbarth-Schuff. Dafür wäre ein erheblicher planerischer Vorlauf nötig: entfernte Weichen müssten ersetzt, die Strecke an Leit- und Sicherungstechnik angeschlossen und Ober- sowie Unterbau auf eisenbahnrechtlichen Standard gebracht werden. Auch der Tunnel sei entsprechend zu prüfen.

„Aus unserer Sicht gibt es grundsätzlich Möglichkeiten, eine gewidmete Eisenbahnstrecke temporär für andere Zwecke zu nutzen“, sagt Engbarth-Schuff. Gespräche mit der Stadt bestätigte er. Voraussetzung sei der konkrete Wunsch nach einem Radweg und eine gesicherte Finanzierung der erheblichen Investitionen. Dann könne eine Lösung vereinbart werden, die mittelfristig einen Radweg ermöglicht und langfristig die Option auf Reaktivierung offenhält. Im Klartext: Der Radweg wäre erlaubt, könnte aber jederzeit widerrufen werden, falls die Bahn den Verkehr nach Pirmasens ausweiten will.

Kritik kommt vom Verein zur Förderung des Schienenverkehrs in und um Zweibrücken. Dessen Vorsitzender Bernhard Marschall befürchtet Nachteile für die langfristige Anbindung an das Schienennetz. Fielen am Berggleis etwa Brücken aus oder entstünde ein Schaden im zweiten Tunnel, ließe sich das Talgleis nicht schnell reaktivieren, wenn die Gleise vollständig entfernt würden.