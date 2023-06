Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Etwa 350 Einwohner zählt Hilst, ein Dorf unweit der deutsch-französischen Grenze, knapp 400 Menschen leben auf dem benachbarten Hochstellerhof. Kleine Ortschaften, die dennoch eine eigene, sogar recht erfolgreiche Fußballmannschaft stellen können. Der Hilster SV und der SV Blau-Weiß Hochstellerhof sind nach der vergangenen Saison gemeinsam in die A-Klasse aufgestiegen – so hoch spielte Hilst nie zuvor. Am Samstag (Anstoß: 16 Uhr) treffen die beiden Vereine zu ihrem ersten Derby auf A-Klasse-Ebene im Trulbener Ortsteil Hochstellerhof aufeinander.

Hilst ist sehr gut gestartet, belegt nach drei Siegen und einer 2:3-Niederlage bei Spitzenreiter Obersimten den zweiten Platz in der Ost-Staffel der wegen der Corona-Pandemie zweigeteilten