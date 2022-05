Am Samstag, öffnet die Hochschule Pirmasens von 10 bis 15 Uhr ihre Türen für die Öffentlichkeit. Beim Tag der Offenen Tür gibt es Informationen rund um die angebotenen Studienfächer. Die Veranstalter sagen, der Tag sei die perfekte Gelegenheit, den Studienort und die Studienbedingungen in Augenschein zu nehmen. Am Campus Pirmasens bietet der Fachbereich Angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften sein Veranstaltungsangebot an. In Innenräumen gilt an jedem Veranstaltungsort Maskenpflicht. Die ausführlichen Standortprogramme und alle weiteren Informationen zur Veranstaltung sind im Internet unter www.hs-kl.de/offenercampus zu finden.