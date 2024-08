Auf großem Fuß bewegte sich jahrelang die Pirmasenser Hochschule. Die drei Meter hohe Sandalette am Eingang in der Carl-Schurz-Straße, die seit 2009 Studenten begrüßte, ist jedoch verschwunden und wird nicht wiederkommen.

Mit einer Länge von vier Metern und der Höhe von drei Metern war die Sandalette ein echter Blickfang. Dazu noch das ungewöhnliche Design. 20 Studenten hatten 2008 daran gearbeitet. Damals gab es an der zu der Zeit noch Fachhochschule genannten Bildungseinrichtung den Studiengang Lederverarbeitung und Schuhtechnik. Während der Ausbildung gehörte der Bau des Riesenschuhs zum Programm einfach dazu. Und die Sandalette sorgte für Werbung.

Der Schuh ging gleich 2008 auf Tournee. Zunächst nach Herne in das Museum für Archäologie, wo eine Ausstellung mit dem Titel „Schuhtick“ zu sehen war. Der Riesenschuh aus Pirmasens stand auf dem Dach und sollte auf die Ausstellung aufmerksam machen. Danach ging die Ausstellung mitsamt Schuh ins Bremer Überseemuseum und zum Schluss nach Mannheim in Reiss-Engelhorn-Museum. 2009 war die Sandalette wieder in Pirmasens und fand ihren Platz am Eingang, wo sie bis vor kurzem bei Wind und Wetter jeden Besucher und vorbeifahrende Autos begrüßte, um von der langen Schuhtradition an der Pirmasenser Hochschule zu erzählen.

2009 wurde der Riesenschuh noch groß beworben beim Tag der Offenen Tür. Jetzt ist er sang- und klanglos verschwunden. Der Zahn der Zeit und vor allem das Wetter hatte ihm arg zugesetzt. Eine Sprecherin der Hochschule räumte ein, dass der Schuh entsorgt wurde. Ein Ersatz sei aktuell nicht vorgesehen, so die Sprecherin. Wer sollte den denn auch herstellen? Für die Schuhfachschule haben sich dieses Jahr so wenige Interessenten gemeldet, dass es keine neue Klasse gibt. Der Studiengang Lederverarbeitung und Schuhtechnik ist auch Geschichte. Es gibt noch ein Bachelorstudium „Leder- und Textiltechnik“ und den Masterstudiengang „Angewandte Polymerchemie“, die annähernd in die Richtung gehen würden.