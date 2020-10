Am 12. November veranstaltet die Hochschule Kaiserslautern den zehnten Mädchen-Technik-Kongress, der erstmals als digitale Veranstaltung stattfinden wird.

Das Motto „MINT-Entdecken! Erleben! Anfassen!“ soll aber dennoch für die Schülerinnen der Klassenstufen acht bis 13 zum Tragen kommen. Die Schülerinnen erwartet ein Tag rund um Naturwissenschaft und Technik mit Experimenten, die nicht nur virtuell durchgeführt werden, sondern, die Schülerinnen auch selbst mit vorab zugesendetem Material mit Anleitung per Video-Schaltung zuhause vorm Rechner durchführen können. Auch Workshops, in denen am Rechner oder mit dem Smartphone programmiert, getüftelt und ausprobiert wird, haben ihren Platz. So können die Schwerkraft mit dem Smartphone erforscht und Experimente mit dessen Sensoren durchgeführt werden. Mithilfe einfacher Haushaltschemikalien wird die eigene DNA extrahiert und zu einem Schmuckstück verarbeitet, der Fettgehalt von Pommes bestimmt, mithilfe mathematischer Modelle die Ausbreitung von Krankheiten erforscht, ein Computerspiel programmiert oder druckbare 3D-Objekte konstruiert.

Anmeldeschluss ist der 1. November

Zwölf Workshops, ein Livestream einer Wissenschaftsshow mit den aus Internet und TV bekannten Physikanten sowie ein MINT-Slam mit einer Studentin der Hochschule Kaiserslautern warten auf wissensdurstige Schülerinnen. Auch für interessierte Lehrkräfte ist ein Programm vorgesehen, das Einblicke in duale Studienmöglichkeiten an der Hochschule Kaiserslautern über das kooperative Studienmodell „Kosmo“ gibt.

Die Möglichkeit zur Anmeldung für Schülerinnen und Lehrkräfte sowie weitere Informationen finden sich unter www.hs-kl.de/mtk. Anmeldeschluss ist der 1. November.