Was hat wissenschaftliche Forschung mit dem Alltag zu tun? Möglicherweise ganz schön viel. An der Pirmasenser Hochschule geht es beispielsweise um Füllungen für Matratzen, aber auch Stoffe, die sich in fast jeder Schuhsohle finden lassen.

„Wer diesen Artikel nicht im Stehen liest, hat unmittelbar einen Alltagsbezug zu PUR-Schäumen, denn aus ihnen werden die meisten Polster in Möbeln und Matratzen hergestellt“,