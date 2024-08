Am Pirmasenser Standort der Hochschule Kaiserslautern wird auch weiterhin das Wissen um den Schuh und seine Herstellung vermittelt, betont Christian Schwarz, an der Hochschule am Standort Husterhöhe zuständig für die Studienrichtung Lederverarbeitung und Schuhtechnik.

Ergänzend zu unserem Bericht über das Verschwinden der Riesensandalette vor dem Eingang verweist Schwarz auf den Studiengang Leder- und Textiltechnik, der einen Schwerpunkt Schuh- und Ledertechnik habe. „Da ist mehr Schuh drin als vorher“, sagt Schwarz. Auch werde bei der Leder- und Textiltechnik Wert auf Design gelegt. Eine der Dozentinnen sei schließlich die frühere Chefdesignerin von Peter Kaiser. Aktuell habe der Studiengang Leder- und Textiltechnik rund 30 Studenten. Schwarz hofft auf weitere zehn Studenten bei den noch laufenden Einschreibungen. Der Studiengang erstrecke sich in der Regel über sieben Semester und alles sei in Pirmasens zu erledigen. Die Absolventen seien sehr gesucht. Nicht umsonst habe der Schuhhändler Deichmann im vergangenen Jahr mehrere Studenten mit einem Stipendium unterstützt.