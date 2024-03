Am Samstag, den 20. April, findet der Tag des Offenen Campus der Hochschule Kaiserslautern statt. Die Standorte in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken öffnen von 10 bis 15 Uhr ihre Türen, um Studieninteressierten und der Öffentlichkeit Einblicke in Studiengänge, Forschungsaktivitäten und Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten.

In Pirmasens lädt der Fachbereich Angewandte Logistik- und Polymerwissenschaften ein, während in Zweibrücken die Fachbereiche Betriebswirtschaft sowie Informatik und Mikrosystemtechnik gemeinsam am Tag des Offenen Campus teilnehmen. In Kaiserslautern präsentieren sich die Fachbereiche Angewandte Ingenieurwissenschaften und Bauen und Gestalten am neuen HS-Campus Kammgarn.

Die Veranstaltung bietet Informationen zu den rund 70 Bachelor-, Master- und Weiterbildungsstudiengängen der Hochschule. Es gibt Vorträge, persönliche Gespräche mit Fachvertretern, Studierenden und Alumni sowie Beratung zu studienbegleitenden Unterstützungs- und Betreuungsangeboten. Darüber hinaus können Besucher an Vorführungen, Experimenten, Workshops und thematischen Führungen teilnehmen.

Zu den Programm-Höhepunkten zählen unter anderem die Besichtigung eines Tiny-House, des neuen Laborgebäudes, eines selbstgebauten Rennboliden, Industriepark 4.0, Workshops zum Taschenfärben, Eye-Tracking, DNA-Isolierung und Virtual Reality. Zudem erwarten die Gäste studentische Aktivitäten, ein vielfältiges Rahmenprogramm mit musikalischen, künstlerischen und gastronomischen Angeboten sowie spezielle Events wie den Campuslauf und die Star Trek-Vorlesung zum Thema „Zeitreisen“.

Die ausführlichen Veranstaltungsprogramme und auch die App mit allen Infos zum Tag des Offenen Campus unter www.hs-kl.de/offenercampus