Am Mittwoch, 24. August, 19 Uhr, spielt die Band The Rose ’n’ Mondays ein Konzert im Biergarten vom Pirmasenser Strecktalpark.

Die Konzertpremiere der Pirmasenser Party-Band fand 2020 am Rosenmontag im Z1 statt. Kurz danach musste coronabedingt eine Zwangspause eingelegt werden, und die Band hat sich mit Live-Auftritten etwas länger Zeit gelassen als andere Gruppen. Doch nun ist es soweit. Die Besetzung von Rose ’n’ Mondays liest sich wie ein Who’s who der Pirmasenser Rockmusikszene: Sängerin Selina Sophie-Vierling, Gitarrist Jürgen „Pepe“ Zapp, Keyboarder Julian Eulberg und Marcus Wadle am Schlagzeug sind alle in wohlbekannten regionalen Formationen aktiv.

Das Programm des Gute-Laune-Quartetts enthält Hits aus Pop, Rock, Soul, Funk, Rhythm & Blues sowie Klassiker der Neuen Deutschen Welle, darunter Stücke wie „Dancing on a Ceiling“ (Lionel Richie), „Boys of Summer“ (Don Henley), „Superstition“ (Stevie Wonder), „Dance with Somebody“ (Mando Diao) oder „Major Tom“ (Peter Schilling). Frontlady Vierling & Co. präsentieren also ein Greatest Hits-Programm aus fünf Dekaden Musikhistorie. Der Eintritt ist frei (Hutsammlung).