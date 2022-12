Die Medienkünstlerin, Filmemacherin und Autorin Hito Steyerl erhält den Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens. Die Auszeichnung, die seit 1990 vergeben wird, ist mit 10.000 Euro verbunden und wird im Rahmen einer öffentlichen Matinee am Sonntag, 5. März, eine Woche nach Hugo Balls Geburtstag, im Forum Alte Post verliehen. Der mit 5000 Euro dotierte Förderpreis geht an die Schriftstellerin, Dramaturgin, Musikerin und Performerin Olivia Wenzel.

Hito Steyerl zählt zu den international bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart. 2017 wurde sie vom britischen Kunstmagazin „ArtReview“ zur einflussreichsten Persönlichkeit im internationalen Kunstbetrieb gekürt. In ihrem Werk, das sowohl einen dokumentarischen als auch einen fiktiven Ansatz besitzt, setzt sich Steyerl mit Themenkomplexen wie Postkolonialismus, Krieg, Feminismus, Kapitalismus, Gewalt und digitale Welt auseinander. Nicht zuletzt geht es in ihren konzeptuellen, experimentellen Installationen um die Rolle der Kunst in der Gesellschaft.

Nach dem Film-Studium in Tokio arbeitete Hito Steyerl unter anderem an einem Film von Wim Wenders mit, studierte in München Dokumentarfilmregie und promovierte 2003 in Philosophie an der Wiener Akademie der Bildenden Künste. Derzeit ist sie Professorin für Medienkunst an der Universität der Künste Berlin. 2015 und 2019 war sie mit Arbeiten bei der Biennale in Venedig vertreten. Eine Überblicksschau von Hito Steyerl fand im Herbst 2020 im Centre Pompidou in Paris und der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf statt. Bei der diesjährigen Documenta 15 in Kassel zog sie ihre Arbeiten aus Protest gegen die Ausstellung zurück.

