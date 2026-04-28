Wer im Netz unterwegs ist, muss sich überlegen, was er postet. Nicht alles, was harmlos scheint, ist erlaubt. Die Erfahrung hat jetzt ein Pirmasenser gemacht.

Wer ist der Angeklagte?

Vor dem Zweibrücker Landgericht muss sich seit Dienstag ein 57-Jähriger verantworten. Er lebt seit knapp 20 Jahren im Winzler Viertel und stammt aus Norddeutschland. Der Mann, der auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, hat ein abgeschlossenes Studium und arbeitet in der Agrarbranche. Er ist unverheiratet und ohne Kinder. Seinen Nettoverdienst bezifferte der Mann mit 3000 Euro. Die Miete inklusive Nebenkosten beträgt unter 300 Euro. Diese Summen könnten eine Rolle spielen, wenn es um die Höhe einer eventuellen Strafe geht, sollte das Gericht den Mann verurteilen. Nach eigener Aussage wurde der Mann bisher noch nie wegen eines Verbrechens angeklagt.

Was wird ihm vorgeworfen?

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat den Mann angeklagt, weil sie davon überzeugt ist, dass er auf der Internetplattform X, ehemals Twitter, Dinge gepostet hat, die nicht gepostet werden dürfen. Konkret geht es darum, dass er Kennzeichen von Organisationen verbreitet hat, die in Deutschland verboten sind. Dabei dreht es sich in mehreren Fällen um Symbole, die im Zusammenhang mit der Terrormiliz Hisbollah stehen. Außerdem soll er einen Beitrag weiterverbreitet haben mit einer Collage, in der der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Adolf Hitler zu sehen waren. Diese drei Personen falteten auf den Fotos ihre Hände zu der für Angela Merkel typischen Raute. Sie wurden zudem als „widerwärtige Kriegstreiber“ bezeichnet.

Große Teile des Gazastreifens wurden zerstört. Das hat den Angeklagten stark beschäftigt. Unser Foto zeigt israelische Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen. Foto: Tsafrir Abayov/dpa

Was sagt der Angeklagte zu den Vorwürfen?

„Ich sehe, Ihnen ist das peinlich“, sagte der Vorsitzende Richter nach knapp einer Stunde Verhandlung zu dem Angeklagten und traf damit wohl den Nagel auf den Kopf. Zuvor hatte der 57-Jährige ausführlich erzählt, warum er sich für die Politik und das Geschehen im Nahen Osten interessiert. Zusammengefasst: Er hat ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und kann nicht nachvollziehen, warum Zivilisten in den dortigen Konflikten in Mitleidenschaft gezogen werden. Es wäre doch viel einfacher, wenn sich die Verantwortlichen zusammensetzen und miteinander reden, um die Lage nicht weiter zu eskalieren. Der Angeklagte präsentierte sich als ein historisch und politisch interessierter Mensch, der sich vielseitig informiert. Am Kurznachrichtendienst X habe er die Schnelligkeit geschätzt, mit der dort Informationen verbreitet werden, wenngleich man diese Nachrichten am besten noch mal auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen müsse, räumte der Mann auf Nachfrage der Staatsanwaltschaft ein.

Der 57-Jährige sagte gleich zu Beginn: „Es stimmt alles, was in der Anklage steht.“ Allerdings sei ihm nicht bewusst gewesen, dass er Symbole von verbotenen Organisationen verwendet habe. Das sei nun jedoch anders. „Ich habe verstanden, dass die Hisbollah eine in Deutschland verbotene Terrororganisation ist.“ Er sei jedoch beim Lesen der Nachrichten auf X teilweise so aufgebracht gewesen, dass er emotional reagiert und Posts von anderen Nutzern weiterverbreitet habe. Die „Endlosspirale der Gewalt“ zwischen Israel und den Palästinensern, aber auch im Libanon mache ihn fassungslos.

Mit Blick auf den Merkel-Hitler-Post bezog der Mann ebenfalls klare Stellung: „Das ist alles Schwachsinn. Ich weiß nicht, ob ich bei Sinnen war, als ich das gepostet habe. Das ist totaler Quatsch.“

Vom Internetdienst X habe er sich mittlerweile entfernt, sagte der Mann. Er habe eingesehen, dass er falsch gehandelt habe. Für ihn sei es das Beste, größtmögliche Distanz zu dem Kurznachrichtendienst zu halten, um nicht erneut in Versuchung geführt zu werden, emotional zu handeln und dabei möglicherweise gegen geltendes Recht zu verstoßen.

Was droht dem Angeklagten?

Das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen wird in Deutschland als Straftat mit bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe geahndet.

Wie geht es weiter?

Das Landgericht Zweibrücken hatte für das Verfahren insgesamt vier Verhandlungstermine angesetzt. Nach dem Prozessauftakt am Dienstag sieht es so aus, als ob die nicht alle gebraucht würden. Möglicherweise fällt schon kommende Woche das Urteil.