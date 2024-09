Gesucht wird ein dunkler Ford Transit, der an der A62 zwischen Bann und Weselberg mit einem Leitpfosten kollidiert ist. Der Fahrer beging Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Schaden sowie neben der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile am Sonntagnachmittag entdeckt. Wann sich der Unfall ereignete, ist jedoch unbekannt. Der gesuchte Transporter müsste einen Schaden am Scheinwerfer und der Stoßstangenblende vorne links aufweisen. Die Polizei in Waldfischbach-Burgalben bittet um Hinweise unter Telefon 06333 9270.