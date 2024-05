Am Montag ist eine Frau in der Lortzingstraße von einem freilaufenden Hund mehrmals in die Wade gebissen worden, während sie ihren eigenen Hund auf dem Arm hielt. Die 59-Jährige war mit ihrem angeleinten Hund spazieren, als ihr in Höhe Hausnummer 11 eine unbekannte Frau mit drei Hunden entgegenkam, von denen einer nicht angeleint war. Die Frau mit den drei Hunden wird nun gesucht. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.