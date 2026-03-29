Wilde Schlussminuten gab es beim 0:1 (0:0) des SV Hinterweidenthal in der Landesliga gegen Tabellenführer VfR Baumholder. Ein Brasilianer trifft mit der Hacke.

Es lief am Sonntagnachmittag die Nachspielzeit unterm Heibertstein. Abstiegskandidat Hinterweidenthal, durch ein Tor in der 89. Minute mit 0:1 in Rückstand geraten, kämpfte aufopferungsvoll um den Ausgleich. Noch einmal brachte Co-Spielertrainer Felix Burkhard fast von der Eckfahne mit einem seiner weiten Einwürfe den Ball vor das Tor des Spitzenreiters. Baumholder bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Aus 14 Metern setzte Daniel Tretter einen Volleyschuss ab, der abgefälscht wurde und zu einem gefährlichen Querschläger geriet. Hinterweidenthals mitstürmender Innenverteidiger und Kapitän Kim-Dan Schenk stieg im Getümmel am höchsten und köpfte den Ball wuchtig in Richtung Gästetor. Gästetorwart Philipp Schreier hechtete sich verzweifelt nach dem Ball und bugsierte ihn zurück ins Feld. Die Hinterweidenthaler Spieler jubelten. Doch sofort ging der bange Blick zum Schiedsrichterassistenten, der freie Sicht auf das Geschehen hatte. Zum Schrecken der Einheimischen gab dieser dem Schiedsrichter das Zeichen: kein Tor, weiterspielen!

Es folgten wilde Proteste der Hinterweidenthaler, in deren Folge sich Tretter und Schenk Zeitstrafen einhandelten. „Mit allem Respekt und ohne Vereinsbrille: Der Ball war hinter der Linie und das nicht mal knapp, sondern klar und deutlich. Das muss der Assistent einfach sehen von dort, wo er steht“, konnte sich Tretter nach dem Spiel nur schwer beruhigen.

„Extrem ärgerlich“

Gästekeeper Schreier äußerte sich da etwas zurückhaltender: „Ich bin dem Ball hinterhergesprungen und habe ihn irgendwie weggeschlagen. Ich kann nicht genau sagen, ob er hinter der Linie war.“ Der köpfende Kapitän Schenk, der der Torlinie am nächsten war, äußerte sich so: „Der Ball war definitiv hinter der Torlinie. Das ist jetzt extrem ärgerlich, zumal wir über 90 Minuten sehr gut verteidigt haben. Wir müssen uns nichts vorwerfen, außer dass wir in der Schlussphase zweimal zu überhastet abgeschlossen haben. Sonst wäre mehr möglich gewesen.“

Die ersten 70 Minuten waren eher unspektakulär verlaufen. Hinterweidenthal stand defensiv zumeist sicher. Beide Teams hatten große Schwierigkeiten mit dem schwer bespielbaren Rasen. Klare Torchancen waren selten.

Zwei dicke Chancen zum 1:0

Doch dafür hatte die Schlussviertelstunde es in sich. Und in dieser Phase besaß Hinterweidenthal die klar besseren Möglichkeiten. Zunächst scheiterte Luca Stilb aus halbrechter Position am glänzend reagierenden Schreier (81.). Es folgte ein Hinterweidenthaler Angriff in der 85. Minute, der wie geschaffen schien für Spielertrainer Burkhard. Baumholder, das nun vehement auf den Sieg drängte, fing sich nach einer Ecke einen Konter ein. Stilb leitete weiter auf Burkhard, der den Ball kontrollierte und ihn in halblinker Position auf seinem starken linken Fuß hatte. Doch der schnelle Angreifer, zuvor schon ein ständiger Unruheherd in der Gästeabwehr, verzog den Schuss ganz knapp neben das Tor.

Kurz darauf dann der große Moment von Baumholders eingewechseltem Zwei-Meter-Stürmer aus Brasilien, Lucas Fernando Alves da Silva. Nach einer Freistoßentscheidung gegen Hinterweidenthal brachte Marius Gedratis, wie da Silva früher für Idar-Oberstein in der Oberliga aktiv, den Ball nach innen. Der wuchtige da Silva schirmte geschickt den Ball ab und traf mit dem Rücken zum Tor stehend mit der Hacke unhaltbar für SVH-Keeper Jonas Jung zum Siegtor.