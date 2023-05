Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-Landesliga endete am Samstagabend das Wasgauderby zwischen dem SV Hinterweidenthal und den Sportfreunden Bundenthal vor 380 Zuschauern leistungsgerecht 1:1 (1:0). Damit waren nach der Partie beide Seiten zufrieden, obwohl ein Punkt für beide Teams am Ende zu wenig sein könnte.

Durch das Unentschieden musste Bundenthal seinen zweiten Platz zumindest vorübergehend an die SG Hüffelsheim abtreten, die zeitgleich den SC Hauenstein mit 3:1 bezwang. Allerdings können