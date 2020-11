Glimpflich verlief am Sonntagabend der Brand eines Mülleimers, der hinter dem Gebäude der Drogerie Müller in der Hauptstraße an einem Betonpfeiler befestigt war. Der Brand war um 20.10 Uhr gemeldet worden, so die Polizei, die am Brandort mit einem Feuerlöscher Schlimmeres verhinderte. Die Feuerwehr löschte dann letzte Glutreste vollends ab. Angaben über die Schadenshöhe liegen nach Angaben der Polizei nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Schon einmal, im März 2018, hatte es hinter dem Gebäude der Drogerie Müller gebrannt – damals brach das Feuer in einem Container aus und verursachte erheblichen Schaden. Die Polizei vermutete Brandstiftung, wobei auch eine fahrlässige Brandstiftung durch eine in den Container geworfene Zigarette nicht ausgeschlossen wurde. Die starke Hitze und die Rauchentwicklung hatten damals am Gebäude und in den beiden Märkten Drogerie Müller und Kik hohe Sachschäden angerichtet. Beide Geschäfte mussten vorübergehend schließen. Ein Lieferwagen war komplett ausgebrannt. Die mutmaßlichen Täter wurden nie ermittelt.