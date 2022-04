Ohne etwas Süßes würde für viele Gäste etwas fehlen auf dem Maimarkt. Ein Klassiker ist die Zuckerwatte, aber auch kandierte Äpfel verbinden viele Gäste mit dem Besuch einer Kerwe.

Die Äpfel kauft sie frisch ein und kandiert sie selbst, erzählt Dorothea Jäkel. Die Zweibrücker Schaustellerin nennt die Früchte „Liebesäpfel“. Sie kämen vor allem bei Kindern und jungen Frauen gut an. An ihrem Früchtestand setzt die Familie Jäkel auf Bewährtes: Neben den kandierten Äpfeln sind das schokolierte Bananen, Erdbeeren, Trauben sowie Ananas- und Apfelstücke. Schokoliert werden die Früchte übrigens ebenfalls direkt am Stand. Dorothea Jäkel verrät ein Geheimnis: Damit die Schokolade in der Kühlung nicht anläuft, verwenden die Schausteller „hochwertige Pralinenschokolade“. Keine Kuvertüre.

Frisch hergestellt wird zudem die Zuckerwatte. Etwa 20 Gramm Zucker braucht sie pro Portion, erklärt Jäkel. Für die Maschine, mit der sie die Zucker in Watte verwandelt, hat die Unternehmerin nach eigenen Angaben 5000 Euro bezahlt. Eine Portion Zuckerwatte kostet zwei Euro – und wird übrigens nicht nur von Kindern, sondern auch von den Eltern gerne gegessen, wie Jäkel beobachtet.

Die Firmenchefin selbst ist die nächsten Tage hinter dem Crêpes-Stand anzutreffen. Auch hier lüftet sie ein Geheimnis. Warum stehen immer so viele Nutella-Gläser hinter der Scheibe?, will der Journalist wissen. „Sie werden durch die Hitze der Crêpes-Platten vorgewärmt. Dadurch bleibt das Nutella besonders streichfähig“, sagt Jäkel.

