Der Hilster SV macht am Freitag um 19 Uhr den Auftakt des Hilster Sportfestes. Die Gastgeber treten gegen den C-Klasse-Meister SG Kröppen/Vinningen an. Höhepunkt ist am Samstag das Spiel der Hackmesserauswahl gegen den FK Pirmasens II.

In der Auswahl stehen dann ab 17 Uhr Spieler aller um Hilst herumliegenden Vereine, die dem Verbandsligisten in diesem Testspiel Paroli bieten sollen.

Zuvor zeigt ab 12 Uhr die Jugend der SG Grenzland gegen die der JSG Lemberg/Winzeln, was sie zu leisten imstande ist. Um 14 Uhr spielt die Hilster Zweitvertretung gegen den SV Ludwigswinkel.

Am Samstagabend zeichnet sich dann ab 20.30 Uhr die Band „Schmitz Katz“ zum Abschluss des Sportfestes für die gute Stimmung verantwortlich. Angekündigt sind zudem ein Bierwagen und Barbetrieb.

Der Eintritt zu allen Spielen und dem Konzert ist frei.