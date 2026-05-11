Der Seniorenbeirat hat vor vier Jahren einen Digitalen Stammtisch zur Förderung der Medienkompetenz ins Leben gerufen. Bei den Treffen stehen Berufsschüler und Digitalbotschafter Wilfried Wierzbicki ihren älteren Mitbürgern mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um Tipps und Tricks im Umgang mit Laptop, Smartphone und Co. geht. Auftakt zur neuen Reihe ist am 12. Juni. Wenn es um die Relevanz von Computer, Internet, Smartwatch und E-Book-Reader geht, driften die Meinungen von jungen Menschen und ihren Großeltern oft auseinander. Mit den Enkeln chatten, Whatsapp-Nachrichten und E-Mails schreiben oder den Omnibusfahrplan recherchieren: Senioren sind oft zögerlich, wenn es um die Benutzung moderner Kommunikationsmittel geht.

Beim Digitalen Stammtisch wollen Jugendliche der Berufsbildenden Schule den Senioren die Angst vor der Technik nehmen und sie fit für den Alltag machen. Die BBS-Schüler zeigen etwa, wie es gelingt Dateien und Ordner zu erstellen, Fotos zu bearbeiten oder ein elektronisches Adressbuch zu verwalten. Wichtig: Die Teilnehmer werden gebeten zu den Treffen ihre eigenen Geräte mitzubringen, um die Fragen individuell und in Ruhe klären zu können. Die Schulungen dauern rund 90 Minuten.

Der Digitale Stammtisch findet freitags am 12., 19., und 26 Juni im Seniorentreff Haus Meinberg, Adlerstraße 19, statt. Beginn ist jeweils um 9.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung beim Seniorenbüro ist erforderlich unter Telefon 06331 78280 oder E-Mail seniorenbuero@pirmasens.de.